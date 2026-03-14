現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、韓国女子代表とウズベキスタン女子代表が対戦した。A組首位でグループステージを突破した韓国と、B組３位で初の決勝トーナメント進出を果たしたウズベキスタン。勝利すれば来年行なわれる女子ワールドカップの出場権を手にできる重要な一戦は、立ち上がりから韓国が主導権を握る。９分、味方の浮き球のスルーパスに反応したソン・ファヨンが、ペ