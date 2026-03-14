【その他の画像・動画等を元記事で観る】 鈴木雅之が、自身のソロデビュー40周年と今年迎える古希（70歳）を記念したデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』を3月25日にリリース。 その収録曲のなかから「渋谷で5時（2026 Ver.）feat. 渋谷凪咲」が3月14日から先行配信開始。MVも公開された。 ■「“渋谷”と“渋谷で5時”をやりたい」というダジャレがきっかけ 1993年にリリースされた平成を代表