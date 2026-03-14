【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ReolのライブBlu-ray＆DVD『Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA』が6月3日に発売される。3月14日日開幕したツアー『Reol Oneman Live 2026 “美辞学”』栃木公演で発表された。 ■特典映像として、公演の裏側を追ったドキュメンタリーを収録 本映像作品にはReolの誕生日でもある2025年11月9日に行われた、Reol史上過去最大規模となる神奈川・横浜アリー