timeleszの菊池風磨が自身のInstagramにて、Mattとの2ショット写真を公開した。 写真：「#Mattくんにやってもらった」「#うれしい」「#ありがとう」とMattとの2ショット写真を公開した、菊池風磨（全4投稿） ■菊池風磨「#Mattくんにやってもらった」「#うれしい」「#ありがとう」 菊池風磨はハッシュタグをつかって、「#Mattくんにやってもらった」「#うれしい」「#ありがとう」と投稿写真について説明。 2ショット写真を見て