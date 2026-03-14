タイ拠点のグローバルユニット「Quadlips」での活動を終え、昨秋SKE48に帰還した青海ひな乃。3月18日発売の36thシングル『サンダルだぜ』で選抜復帰を果たした。英語が不得手ということもあり、当初は苦労したタイでの生活。だが、「誰かに助けてもらうことは恥ではない」ことに気づき、気持ちを切り替えることができたという。「まずメンバーには本当に助けられました。とにかく愛情表現をストレートにしてくれる。すぐに “