「毎月いろんな雑誌に掲載していただけるなんてすごいことですよね。これも応援してくれる皆さんのおかげです。ありがとうございます！」3ヵ月前に本誌にてグラビアデビューした穂波あみが今、注目を浴びている。それもそのはず。「ウルトラジャンプ」にて、ほみなみあ名義で『義母の愛はママならないっ！』を連載中の彼女。「美しすぎる漫画家」として話題になり、各方面からオファーが殺到しているという。「小さいころから注