20歳の記念となる2nd写真集について南みゆかは、今の自分を見せるために「かなり研究して挑んだ」と話す。「大胆な露出になっているので、撮影中もすごく緊張していたのですが、セクシーさはかなり増していると思います！爽やかなシーンは、みゆかスマイル全開で撮影しています」今月、三重の実家から上京。「お母さんから料理をできるだけ学んだうえで上京しようと思い、料理のお手伝いをするようにしていました。一日家族