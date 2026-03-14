「TikTokで動画を投稿するために、いろんな場所に行くことが楽しいです。地方でお仕事があるときは、つい近くの温泉や旅館のご飯もチェックして、次の旅行プランをたてるくらい旅行が好きなんです」高知県でのグラビア撮影を終えた斉藤優里。トップライバーとして活躍中の彼女に、今だから言える裏話を聞いた。「ライブ配信でいちばん大事な配信最終日に地方にいたため、遅くまで営業している場所がなく、路上で配信をしたことが