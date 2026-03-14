韓国のインターネット掲示板に「韓国にも導入してほしい日本の文化」と題する投稿があった。日本旅行によく行くという投稿者は「日本のトイレにある『音姫』に、非常にマナーを感じて気に入っている」とし、「韓国でも同じようなものを見かけることはあるが、設置数は極めて少ない。むしろ年々、見かける機会が減っているような気すらする」とつづった。その上で、「他に韓国に導入してほしい日本の文化があるか」と日本旅行の経験