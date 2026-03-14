なにを食べるか、なにを着るか、なにをするか。毎日、小さな選択を何度もするのは思いのほか疲れるもの。「とくに50代以降は、むやみにがんばるより、迷わない仕組みをつくるほうが、ずっとラクに動けます」と語るのは、65歳でひとり暮らしを始め、カナダに住みながらもたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さん。迷わないために心がけている5つのルールを紹介してくれました。1：やらない行動を先に決めるやることリストで