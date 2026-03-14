高須クリニックの高須克弥氏が14日、自身のSNSを更新。ダウンタウン・松本人志が出演する同院のCMのさらなる“進化”を予告した。【動画】2年ぶり地上波テレビ登場！松本人志出演の「高須クリニック」CM12日に「第3弾に期待してね」と投稿していた高須氏。この日も「明日オンエアされる『ガキの使いやあらへんで！！』高須クリニック提供CMの進化をお楽しみください」と予告。「あたたかい声援をお願いいたします」と呼びかけ