◇明治安田J1百年構想リーグ第6節G大阪0―2広島（2026年3月14日Eピース）G大阪はイェンス・ヴィッシング監督就任後公式戦10試合目で初めて90分間負けを喫した。超過密日程の影響は避けられず、シュート数は4本―12本と圧倒されて2失点。首位から陥落した。「ベストな状態ではなかったけど、結果にこだわっていたので悔しい」。今季全試合フル出場のDF中谷進之介は唇をかんだ。チーム全体のコンディションは最悪だった。8