櫻坂46の的野美青（19）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【写真多数】池田エライザ、山下美月ら豪華モデルが続々登場！『TGC』初登場の的野は、チェック柄を取り入れたスクールガール風のレイヤードスタイリングを、クールかつスタイリッシュに着こなしランウェイを闊歩。19歳とは思えない落ち着き払ったウォーキングを披露