西武は14日、ファッションブランドのVARZARとコラボレーションした「VARZAR×LIONSコラボレーションシリーズ」を開催すると発表した。同イベントは7月の5試合（日本ハム戦、ソフトバンク戦）で実施。初日の22日・日本ハム戦では人気アイドルグループ「CUTIESTREET」がコラボレーションユニホームを着用して始球式を行うほか、ミニライブも実施予定となっている。球団を通じ「初めてのセレモニアルピッチでドキドキしているの