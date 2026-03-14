元AKB48・HKT48、IZ*ONEのメンバーで俳優の矢吹奈子が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】素敵！華やかなドレス姿の矢吹奈子アジアを中心にグローバルな人気を集めている矢吹は「宝石のまち甲府 SPECIAL STAGE」に登場。白のペプラムに光沢感のある白のロングスカートを身にまとい、洗練されたコーディネートを