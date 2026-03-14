吉本新喜劇の座員・湯澤花梨（27）が14日、自身のSNSを通じ、第1子出産を発表した。【写真】小っちゃい手…吉本新喜劇の“女スパイ”湯澤花梨が公開した第1子湯澤は、赤ちゃんの写真とともに「ご報告です！先日、元気な赤ちゃんを出産しました！毎日少しずつ成長していく姿を見て、この上ない幸せを感じております」と報告。「この日に至るまで、支えてくださった方々、応援してくださった方々には感謝の気持ちでいっぱいです