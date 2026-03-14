俳優の野村康太が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。その存在感たっぷりな姿に、客席から悲鳴にも似た声援が上がった。【画像】前髪を下ろした野村康太（身長184cmの全身姿も）「TGC SPECIAL COLLECTION 2」ステージに登場した野村はストレートな前髪を下ろしたヘアスタイルで登場。シャツにホワイトを貴