＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】10キロ“減”で変貌した女子メダリストかつて世界を制した金メダリストが現役時代から大幅に体重を減らしたエピソードを告白。その「美しすぎる」変貌ぶりにファンから「綺麗なお姉さんだ」「お顔がほっそりしたね」と驚嘆の声が相次いだ。大相撲七日目のゲストとして登場したのは、リオ五輪女子レスリング金メダリストの登坂絵莉。身長152センチと小柄な