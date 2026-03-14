日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）と挑戦者・井岡一翔（36＝志成）の背景にある大橋ジムと“井岡家”の30年越し因縁を取り上げた。和気氏のトレーナーを務めていたフレアボクシングジムの赤井祥彦会長が「日本史上最高のアンダーカードで、井岡家と