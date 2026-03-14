春節に合わせた大型連休の初日、北京首都国際空港で日本便などをあつかうカウンターにならぶ人たち＝2月15日【北京共同】中国国営通信新華社は14日、春節（旧正月）に伴う特別輸送態勢「春運」（2月2日〜3月13日）期間に地域をまたいで移動した人が延べ94億1千万人だったと報じた。昨年から4.3％増え、過去最多を更新した。8割近くの人は自家用車で移動した。2月15〜23日の春節連休は「史上最長」とうたわれ、帰省や旅行に出か