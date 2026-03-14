東京電力は１４日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機の発送電を停止したと発表した。発電機からの漏電を示す警報が１２日に作動したため、原因を詳しく調査する。１８日予定だった営業運転開始は遅れる見通しで、新たな日程の判断は調査の結果次第という。東電によると、１４日午後０時半頃、発電機を送電網から切り離し、発電と送電を止めた。原子炉は出力を２０％程度に低下させて動かしたまま、漏電を示す警報が作動し