試合後にファンにあいさつし、記念撮影に応じる選手ら＝１４日、藤沢市秋葉台文化体育館バスケットボール男子Ｂ３リーグ「湘南ユナイテッドＢＣ」は１４日、ホームゲームでの年間来場者数が目標の４万人を突破した。１試合の平均来場者数が新２部「Ｂリーグ・ワン（Ｂワン）」の参入基準（１５００人）を上回り、２０２７年秋からの参入をほぼ確実にした。湘南ＢＣは神奈川県の藤沢、厚木、茅ケ崎、寒川の３市１町をホームタウ