タレントのボビー・オロゴンが１３日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「トレイダーズ証券金融を、もっと面白く。」に出演した。ボビーは「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」（ＴＢＳ系）でブレークし、格闘家としても活躍。現在は投資家の一面も持つ。からくりＴＶの柔道企画で金メダリスト古賀稔彦さんから指導を受け「この子は強い。黒帯を取れば」と素質を絶賛され、実際に３か月で取得したという。Ｋ−１の石井和