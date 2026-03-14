Image: OutdoorHolic こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。旅行や週末のお買い物、できるだけ身軽に動きたいですよね。でもやっぱりお土産などで荷物は増えがち。結局エコバッグなどのサブバッグを使うことが大半ですよね。そんな“行きと帰りで荷物量が違う問題”に一手を打ってくれたのが、machi-yaに登場したサコッシュ「Morph C2L（モーフ シー