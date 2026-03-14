×年×月×日に大災害が起こる。このような陰謀論めいた予言は昔からある。しかし、地球滅亡を信じている人々は、本当に地球が滅亡すると信じているのだろうか?もし、×年×月×日に地球が滅亡するのが分かったとしよう。それならば、人々はその日の前日までに所有している財産を使い果たさないと、価値がゼロになってしまう。そうなると、地球滅亡の前日には資産の価値がゼロになるわけだから、さらにその前日に財産を使い果たさ