季節の変わり目は、何を着たらいいか迷う……そんなときに頼れそうなのが、【GU（ジーユー）】のシャツ。シンプルながらもシルエットやディテールにこだわりがあり、フロントの開け閉めや組み合わせで印象が変わるので、1枚あると何かと便利に使えそう。今回は、GUのおしゃれスタッフさんの「カジュアルコーデ」とともに、40・50代が取り入れやすそうな着回しのポイントを解説します。 今の気分にぴった