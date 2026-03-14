これは筆者の友人Aさんの体験談です。三姉妹の末っ子で「愛されキャラ」と言われていたAさん。家族仲も良く、休日のたびに姉の家を訪れては、家事や頼まれごとを引き受けていました。しかし、いつしか感謝より雑な扱いが増え、子どもたちまで同じような態度を取り始めます。これに強く違和感を抱いたAさんは自分を守るための決断をします。 週末のたびにこき使われる「愛されキャラ」……？