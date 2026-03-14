米国がカナダ下して準決勝へワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が13日（日本時間14日）、米ヒューストンで行われ、米国がカナダを5-3で破り、準決勝に進出した。追い上げ及ばなかったカナダだが、メンバーにはいなかった1人の選手が話題となった。初めて準々決勝に臨んだカナダは、米国に敗れた。米国に流れをつかまれ、6回表を終えて0-5に。だが、その裏に3点を返し、接戦に持ち込んだ。日本人ファンが思