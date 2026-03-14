平成に子ども時代を過ごした世代には懐かしく、令和の子どもたちには新鮮な、シール帳ブーム。大人になった今、子どもと一緒になって楽しんでいる人も多いのでは。そんな中、【セリア】では可愛い「シールアイテム」が続々と登場している様子。ふっくらと立体的なシールや、キラキラした光沢を楽しめるシールなど、種類豊富にラインナップ。大人買いして、コレクションに加えるのもおすすめです。今