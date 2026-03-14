俳優カート・ラッセル（74）が、子役時代にエルヴィス・プレスリーのすねを蹴ったという思い出を明かした。ラッセルは11歳だった1963年、「ヤング・ヤング・パレード」で映画デビューを果たした際にエルヴィスと共演した。同作は、パイロットのマイク（エルヴィス）が迷子の少女を助ける中で看護師ダイアン（ジョーン・オブライエン）と出会う物語だ。 【写真】子役時代からガチ?だったカー