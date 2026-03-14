グラビアアイドルの爽香が、10日発売の「週刊SPA! 」（扶桑社）3月17日号の人気コーナー「グラビアン魂」に登場した。 【写真】まさに妖艶！規格外の姿を披露した爽香 身長173センチにバスト100センチという、日本人離れしたスタイルは清楚な和服姿で佇んでも隠しきれない。薄暗い部屋の中では一転、黒のランジェリー姿で前にもたれかかり、振り向く姿からは、収まりきらない迫力あるボディと妖しげな魅力