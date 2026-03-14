ME:I・SUZU SUZU（ME:I）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催中の『マイナビ TGC 2026 S／S』に出演。「Darich」ステージではソロでランウェイを歩いた。春を先取りする、淡いピンクのニットカーディガンを合わせた、女性らしい印象を与えるルックでランウェイに彩りを加えた。このステージには、なごみ、茅島みずき、向井怜⾐、嵐莉菜らも登場した。