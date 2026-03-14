海賊版サイトの「Anna’s Archive」のコンテンツを、分散型ストレージネットワークを構築しスマホやPCの余剰リソースを利用して共有するツール「Levin」をOSS開発者のヨアブ・モシェ氏が公開しています。bjesus/levin: The easiest way to spread human knowledgehttps://github.com/bjesus/levinWe probably wouldn't have had LLMs if it wasn't for Anna's Archive and similar p... | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com