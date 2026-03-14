西武は１４日、本拠のベルーナドームで７月に開催する５試合をファッションブランド「ＶＡＲＺＡＲ」とコラボレーションした「ＶＡＲＺＡＲ×ＬＩＯＮＳコラボレーションシリーズ」として開催すると発表した。同日に行われた史上最大級のファッションフェスタ「第４２回マイナビ東京ガールズコレクション２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」で、アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」が「ＶＡＲＺＡＲ×Ｌ