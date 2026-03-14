◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節東京Ｖ１―０浦和（１４日・ＭＵＦＧ国立）東京ＶがＭＵＦＧ国立で浦和に１―０で勝利し、Ｊ１の舞台で１８年ぶりに国立で勝利を挙げた。前半１０分頃から前線からの守備で相手をはめ込み、高い位置でボール奪取をしていくと、前半１４分にＭＦ森田のクロスをＦＷ染野が左足で合わせて先制点を奪った。その後も前半は押し込む場面を何度も作って１―０で折り返し。後半は浦和が強力な