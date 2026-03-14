お笑い芸人のみなみかわ、小宮浩信（三四郎）、水田信二、お見送り芸人しんいちが、きょう14日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜深0：28※関西ローカル）に登場する。【場面カット】『かまいたちの知らんけど』毒舌芸人が集結…みなみかわ、小宮浩信、水田信二、お見送り芸人しんいち今回は「毒舌芸人バスツアー、ちょっとは好感度上げた方がいい！知らんけど」と題し、かまいたち（濱家隆一、山内健司