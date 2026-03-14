イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が、13日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。驚きの交友関係を明かした。プリンセス天功は自身の経歴について、全世界で年間300ステージに出演しながら、アフリカ野生動物保護団体「A.W.F.」の日本親善大使や、2009年6月に亡くなった世界的歌手の故マイケル・ジャクソンさんの遺品展もプロデュースしていると説明。「マイケル・ジャクソ