アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身ショット】素敵…！爽やかな笑顔をみせる櫻井優衣櫻井は、ブラックのジップアップトップスに、ワイドシルエットのブラックパンツを合わせたシックでスポーティーなセットアップで登場。ネックレスもアクセントに、クールかつガーリーなスト