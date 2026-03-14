将棋の第78回奨励会三段リーグは14日、東京都渋谷区の将棋会館で最終節の17、18回戦を行い、小窪碧＝あお＝（20）、川村悠人（27）、古井丈大＝じょうだい＝（21）の3人が4月1日付での四段昇段（プロ入り）を決めた。小窪は15勝3敗で1位、川村は14勝4敗で2位。川村と相星の古井は2度目の次点で、規定によりフリークラスからのスタートとなる。▼小窪三段奨励会9期目でやっとチャンスがきた。1位通過できてとてもうれしい。振