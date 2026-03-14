スマホとの付き合い方について意見を交わす中学生ら＝14日午後、福岡市中学生と社会情報学の専門家がスマートフォンとの付き合い方を考える座談会が14日、福岡市科学館で開かれた。デジタル機器から距離を置く「デジタルデトックス」を広めようと地元の中学生が企画。スマホを手放し、心身の健康を取り戻す方法を語り合った。座談会には中学生16人が参加。「スマホを手放せない理由は？」などと書かれた質問カードなどを使って