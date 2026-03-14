「大相撲春場所・７日目」（１４日、エディオンアリーナ大阪）小結熱海富士（伊勢ケ浜）が、先場所の優勝決定戦で首投げに屈した大関安青錦（安治川）への雪辱を果たした。かち上げで体を起こしのど輪で押し込んだ。安青錦にしのがれ組み付かれたが、右を差して左上手をがっしり持って胸を合わせて攻め直した。じりじり寄り進み、首投げを狙われるも腰を落として対応。最後は徳俵に足をかけて粘る相手を、打ち砕くような上手