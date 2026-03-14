■ミラノ・コルティナパラリンピッククロスカントリースキー 4×2.5kmオープンリレー（日本時間14日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）パラクロスカントリースキーの4×2.5kmオープンリレーが行われ、日本は7位入賞を果たした。日本からは立位の新田佳浩（45、日立ソリューションズ）、川除大輝（25、日立ソリューションズ）、座位の森宏明（29、朝日新聞）の3人で挑んだ。左の頬に日の丸をペインティングして1走を務めた新田