実家から遊びに来たワンコに「嫌われて」しまった赤ちゃん犬が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で83万5000回再生を突破し、「幸せな気持ちになる」「怒り方も超絶可愛い」といったコメントが寄せられています。 【動画：実家からやってきた犬が気になる『赤ちゃん犬』→警戒されてしまい…思わず守りたくなる行動】 遊びに来た実家のワンコが気になる… TikTokアカウント「marupu_menma」に投稿されたの