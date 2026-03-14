ある日、道端で大好きなおじちゃんの車を見つけた永吉くん。急いで駆け寄ると、おじちゃんもゆっくりと近づいて車を停めてくれたので、大喜びでごあいさつする姿が可愛過ぎると反響を呼びました。「凄い食い気味に好きですね」「大好きなおじちゃんに会って嬉しさ爆発」と評判で、10万回以上再生されています。 【動画：秋田犬が、軽トラに乗った『大好きなおじちゃん』を発見したら…気付いた瞬間の『愛情いっぱいのごあいさつ』