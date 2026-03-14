お母さんと一緒にお散歩をしていたわんちゃんたち。すると、仕事から帰宅したお父さんと鉢合わせて…？予想外の出会いに、思わず嬉しい気持ちがあふれだしてしまうわんちゃんたちの光景が可愛すぎると絶賛の声が寄せられています。 その光景を見た人からは、「10年ぶりの再会のようｗ」「可愛すぎます！」とコメントが投稿され、再生回数1万回を突破することとなりました。 【動画：犬2匹の散歩中に『帰宅中のお父さん』と鉢合わ