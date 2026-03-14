レクサムの共同オーナーとしてクラブを5部から2部へと押し上げたハリウッドスター、ライアン・レイノルズ氏とロブ・マケルヘニー氏が解説デビューを果たした。彼らは持ち前のユーモアで放送席を沸かせたが、その矛先は先週のFAカップで自チームを苦しめたチェルシーのアレハンドロ・ガルナチョへと向けられた。情熱的なオーナーたちは、昨今のフットボール界に蔓延する「演技」に対し、これ以上ない皮肉を込めて噛み付いた。『SPOR