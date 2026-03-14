明治安田J1百年構想リーグの第6節で柏レイソルは、三協フロンテアスタジアム柏でFC町田ゼルビアと対戦した。前半から中盤でのミスが重なった柏は29分、パスミスからカウンターを受けると最後はテテ・イェンギに先制点を決められて0-1で敗戦した。この結果を受けてリカルド・ロドリゲス監督は「先制点を取るのが重要だと考えていたし、実際そのような展開になった」と反省を口に。町田に関して次のようにコメントしている。「町田さ