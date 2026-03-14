明治安田J1百年構想リーグの第6節でFC町田ゼルビアは、敵地で柏レイソルと対戦した。町田は29分にナ・サンホの左サイドからのクロスをテテ・イェンギが合わせて先制に成功。以降も堅守で相手に自陣深くまでボールを入れさせずにリードを守り切って勝利を手にした。この結果に関して町田の黒田剛監督は「懐に入らせることなく選手たちがしっかりとコンパクトに守備をしてくれた」と選手たちを称賛。その上で相手とのスタイルの違い