3月14日、明治安田J1百年構想リーグEAST第6節の東京ヴェルディ対浦和レッズの試合がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。立ち上がりから浦和がボールを握るも最初のチャンスはヴェルディに。9分右サイドで齋藤が抜け出すとマイナスのクロスに森田。左足で抑えの効いたシュートを放ったが、西川が足でビッグセーブ。ヴェルディがいい形で浦和のビルドアップをはめ、ショートカウンターからチャンスを演出した。すると13分ヴェ