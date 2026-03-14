今季のプレミアリーグでは29試合を終えて、9位とトップハーフにつけているボーンマス。夏の移籍市場ではディーン・ハイセンをはじめとする主力の流出に見舞われたが、大崩れせずここまで戦っており、来季の欧州カップ戦出場も視野に入っている。そんなボーンマスを支えているのが、指揮官であるアンドニ・イラオラ監督だろう。現役時代は長くアスレティック・ビルバオでプレイした選手で、引退後は指導者に転身。2023年からボーン